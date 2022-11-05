Захарова: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма ставят под сомнение аморальные деятели

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суть предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма могут поставить под сомнение только аморальные деятели.

Захарова напомнила, что против резолюции проголосовали те страны, которые поддерживали фашизм в XX веке, а также те, кто от него пострадал.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала подобную ситуацию политическим лицемерием.

«Ещё раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть её могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что Италия, Австрия и ФРГ не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.