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Захарова: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма ставят под сомнение аморальные деятели

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суть предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма могут поставить под сомнение только аморальные деятели.
Захарова: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма ставят под сомнение аморальные деятели
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Захарова напомнила, что против резолюции проголосовали те страны, которые поддерживали фашизм в XX веке, а также те, кто от него пострадал.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала подобную ситуацию политическим лицемерием.

«Ещё раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть её могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что Италия, Австрия и ФРГ не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

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