Захарова: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма ставят под сомнение аморальные деятели
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Захарова напомнила, что против резолюции проголосовали те страны, которые поддерживали фашизм в XX веке, а также те, кто от него пострадал.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства назвала подобную ситуацию политическим лицемерием.
«Ещё раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть её могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — написала она в Telegram.
Ранее стало известно, что Италия, Австрия и ФРГ не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.