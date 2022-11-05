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Таиланд заявил о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украине

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Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что королевство готово предоставить Москве и Киеву переговорную площадку для прямого диалога.

«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — цитирует его ТАСС.

5 октября Австрия предложила провести переговоры, которые помогли бы разрешить конфликт на Украине, на своей территории.

30 октября глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.

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