Таиланд заявил о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украине
«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — цитирует его ТАСС.
5 октября Австрия предложила провести переговоры, которые помогли бы разрешить конфликт на Украине, на своей территории.
30 октября глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между Россией и Западом по украинскому урегулированию в Ватикане.