МИД России: охота ВСУ на российских журналистов является вопиющим нарушением прав человека
«Считаем, что подобные действия (призывы к расправе над российскими журналистами. — RT), призывы объявлять награды за головы журналистов — это просто вопиющее нарушение, которое заслуживает самых активных действий», — цитирует его ТАСС.
1 ноября один из героев фильма RT «Военкоры», военный корреспондент Евгений Поддубный, во время презентации проекта в ООН заявил об охоте киевских властей на российских журналистов.