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МИД России: охота ВСУ на российских журналистов является вопиющим нарушением прав человека

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Призывы Киева к насилию в отношении российских журналистов, работающих в зоне СВО, являются вопиющим нарушением прав человека, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Считаем, что подобные действия (призывы к расправе над российскими журналистами. — RT), призывы объявлять награды за головы журналистов — это просто вопиющее нарушение, которое заслуживает самых активных действий», — цитирует его ТАСС.

1 ноября один из героев фильма RT «Военкоры», военный корреспондент Евгений Поддубный, во время презентации проекта в ООН заявил об охоте киевских властей на российских журналистов.

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