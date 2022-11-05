Байден: у США были проблемы с поставками Киеву ракет Javelin из-за нехватки чипов

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что у США были проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки компьютерных чипов.

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что... у них не было компьютерных чипов», — передаёт его слова ТАСС.

Байден подчеркнул, что активное производство полупроводников является вопросом национальной безопасности.

27 октября стало известно, что в ближайшее время Киев может столкнуться с нехваткой американского оружия.