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Байден: у США были проблемы с поставками Киеву ракет Javelin из-за нехватки чипов

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что у США были проблемы с поставками Киеву ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки компьютерных чипов.

«Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где они делают ракеты Javelin. Угадайте что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что... у них не было компьютерных чипов», — передаёт его слова ТАСС.

Байден подчеркнул, что активное производство полупроводников является вопросом национальной безопасности.

27 октября стало известно, что в ближайшее время Киев может столкнуться с нехваткой американского оружия.

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