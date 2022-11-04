Полковник Макгрегор считает, что Байден может отправить американские войска на Украину

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«К сожалению, я считаю, что сейчас идёт активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину», — заявил он.

Макгрегор назвал такой шаг опасным и необдуманным.

По его мнению, Байден может принять такое решение без одобрения со стороны конгресса США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не планируют направлять свои войска на Украину.