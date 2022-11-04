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Полковник Макгрегор считает, что Байден может отправить американские войска на Украину

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что президент США Джо Байден может отправить американские войска на Украину.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«К сожалению, я считаю, что сейчас идёт активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину», — заявил он. 

Макгрегор назвал такой шаг опасным и необдуманным.

По его мнению, Байден может принять такое решение без одобрения со стороны конгресса США.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не планируют направлять свои войска на Украину. 

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