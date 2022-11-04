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Эрдоган заявил, что Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября.
Эрдоган заявил, что Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщила администрация президента Турции по итогам его встречи в Стамбуле с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В сообщении говорится, что на переговорах отмечалось, что было решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки, передаёт Anadolu.

Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил о необходимости продления зерновой сделки.

До этого российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.

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