Эрдоган заявил, что Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом сообщила администрация президента Турции по итогам его встречи в Стамбуле с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В сообщении говорится, что на переговорах отмечалось, что было решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки, передаёт Anadolu.
Ранее Эрдоган в телефонном разговоре с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил о необходимости продления зерновой сделки.
До этого российский президент Владимир Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке.