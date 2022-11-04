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В Белом доме разъяснили заявление Байдена о «скором освобождении» Ирана

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби разъяснил заявление американского президента Джо Байдена о «скором освобождении» Ирана.
В Белом доме разъяснили заявление Байдена о «скором освобождении» Ирана
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Президент выражал нашу солидарность с протестующими», — цитирует заявление Кирби на брифинге ТАСС.

По его словам, Байден таким образом дал понять, что США поддерживают иранцев, которые «пытаются мирно протестовать».

Также Кирби заявил, что США намерены «продолжать искать пути» для привлечения иранских властей к ответственности «за то, как они обращаются со своим народом».

Ранее в ходе выступления в Калифорнии Байден пообещал, что США «освободят Иран». Затем он уточнил, что иранцы вскоре «освободят себя сами».

Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на слова Байдена заявил, что страна была освобождена 43 года назад.

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