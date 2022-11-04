Канцлер ФРГ Шольц назвал причину отказа ехать в Китай вместе с Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ от совместной с французским лидером Эммануэлем Макроном поездки в Китай связан с тем, что этот визит в Пекин является инаугурационным.

«Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть», — приводит РИА Новости его слова.

В Берлине посчитали разумным, что этот визит должен состояться прежде, чем «начнётся обычный ритм правительственных консультаций».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выразил надежду, что визит канцлера ФРГ в Китай укрепит взаимное доверие двух стран и поможет углубить сотрудничество.

Шольц совершил свой первый визит в Китай с момента вступления в должность канцлера.