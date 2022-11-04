Главы МИД стран G7 заявили о намерении продолжать вводить санкции против России и стран, которые будут оказывать ей военную поддержку.

Об этом говорится в совместном заявлении министров после их встречи в Германии.

«Мы будем продолжать вводить экономические санкции в отношении России и других стран, физических или юридических лиц, оказывающих (ей. — RT) военную поддержку», — приводит заявление ТАСС.

Также министры иностранных дел стран G7 сообщили о создании координационного механизма для поддержки восстановления инфраструктуры Украины.

До этого сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность использования замороженных активов Центробанка России для восстановления Украины.