Минобороны КНР потребовало от Пентагона пересмотреть оборонную стратегию США

КНР требует от США пересмотра американской оборонной стратегии, так как считает недавно обнародованный доклад Пентагона клеветой на китайскую армию, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

Отмечается, что в стратегии национальной обороны США есть заявления об угрозах, исходящих от Китая.

По словам представителя Минобороны, это свидетельствует о том, что Вашингтон руководствуется идеями времён холодной войны.

«Мы настаиваем, чтобы Соединённые Штаты сняли цветные очки и исправили ошибки, которые были допущены по отношению к КНР», — цитирует ТАСС Кэфэя.

Ранее в МИД Китая заявили, что планы США построить базу для B-52 в Австралии могут привести к гонке вооружений.