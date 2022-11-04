Узнать больше

Минобороны КНР потребовало от Пентагона пересмотреть оборонную стратегию США

Короткая ссылка
КНР требует от США пересмотра американской оборонной стратегии, так как считает недавно обнародованный доклад Пентагона клеветой на китайскую армию, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
Минобороны КНР потребовало от Пентагона пересмотреть оборонную стратегию США
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

Отмечается, что в стратегии национальной обороны США есть заявления об угрозах, исходящих от Китая.

По словам представителя Минобороны, это свидетельствует о том, что Вашингтон руководствуется идеями времён холодной войны.

«Мы настаиваем, чтобы Соединённые Штаты сняли цветные очки и исправили ошибки, которые были допущены по отношению к КНР», — цитирует ТАСС Кэфэя.

Ранее в МИД Китая заявили, что планы США построить базу для B-52 в Австралии могут привести к гонке вооружений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить