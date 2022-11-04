Минобороны КНР потребовало от Пентагона пересмотреть оборонную стратегию США
- Gettyimages.ru
- © Glowimages
Отмечается, что в стратегии национальной обороны США есть заявления об угрозах, исходящих от Китая.
По словам представителя Минобороны, это свидетельствует о том, что Вашингтон руководствуется идеями времён холодной войны.
«Мы настаиваем, чтобы Соединённые Штаты сняли цветные очки и исправили ошибки, которые были допущены по отношению к КНР», — цитирует ТАСС Кэфэя.
Ранее в МИД Китая заявили, что планы США построить базу для B-52 в Австралии могут привести к гонке вооружений.