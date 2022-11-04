Узнать больше

Антонов: контакты российских дипломатов с Госдепом носят фрагментарный характер

Короткая ссылка
Контакты дипломатов из Россиии с Госдепом носят фрагментарный характер, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Есть фрагментарные контакты, когда приходят указания из Москвы, или есть решение руководства США передать нам документ. Отмечу, что эти контакты в основном проходят по линии посольства и Белого дома», — цитирует Антонова РИА Новости.

По его словам, когда прибывающих в Вашингтон российских дипломатов «принимают в фойе или около госдепартамента на скамеечке».

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что контактов между США и Россией на предстоящем саммите G20 в Индонезии не ожидается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить