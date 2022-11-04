Антонов: контакты российских дипломатов с Госдепом носят фрагментарный характер

Контакты дипломатов из Россиии с Госдепом носят фрагментарный характер, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Есть фрагментарные контакты, когда приходят указания из Москвы, или есть решение руководства США передать нам документ. Отмечу, что эти контакты в основном проходят по линии посольства и Белого дома», — цитирует Антонова РИА Новости.

По его словам, когда прибывающих в Вашингтон российских дипломатов «принимают в фойе или около госдепартамента на скамеечке».

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что контактов между США и Россией на предстоящем саммите G20 в Индонезии не ожидается.