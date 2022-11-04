Антонов: русофобский консенсус в конгрессе США сохранится после промежуточных выборов

Русофобский консенсус в конгрессе США сохранится и после промежуточных выборов, заявил российский посол Анатолий Антонов.

«Ожидать чего-то хорошего, что 9-го числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно», — цитирует его РИА Новости.

При этом Антонов отметил, что посольство было бы готово к перемене настроения американских властей.

«Мы готовы разговаривать только на равноправной основе, только с учетом российских национальных интересов», — подчеркнул он.

Ранее журналист Fox News Стюарт Варни выразил уверенность, что Байден «уйдёт в крутое пике» в случае поражения Демократической партии на выборах в конгресс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.

В свою очередь, сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Вашингтоном Киеву.