Косачёв: попытки НАТО выступать от имени своих членов ведут к взрывоопасной ситуации

Попытки НАТО выступать от имени своих членов могут привести к взрывоопасной ситуации в альянсе, заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв.

Он отметил, что генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о выполнении Финляндией и Швецией требований Турции для вступления в НАТО, притом что в турецком МИД сообщали об обратном.

«НАТО считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально», — написал Косачёв в Telegram.

По его словам, это свидетельствует о «взрывоопасности политики «альянса холодной войны» теперь уже не только вовне, но и внутри».

Ранее Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс.

По словам Столтенберга, почти все страны НАТО согласовали присоединение Швеции и Финляндии к альянсу.

При этом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что Финляндия и Швеция ещё не выполнили все условия Анкары для вступления в НАТО.