Американский полковник Макгрегор выразил сомнение в победе НАТО над российской армией
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Об этом пишет издание The American Conservative.
«Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования сил НАТО... против России», — говорится в статье.
Однако автор выразил сомнение в способности возглавляемой США коалиции собрать необходимые военные средства для превосходства над российской армией.
«Маловероятно, что традиционное оружие США сможет одержать верх над военной мощью России», — высказал мнение Макгрегор.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Киев развединформацией, советниками и наёмниками.