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Американский полковник Макгрегор выразил сомнение в победе НАТО над российской армией

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Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что НАТО не сможет победить российскую армию.
Американский полковник Макгрегор выразил сомнение в победе НАТО над российской армией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет издание The American Conservative.

«Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования сил НАТО... против России», — говорится в статье.

Однако автор выразил сомнение в способности возглавляемой США коалиции собрать необходимые военные средства для превосходства над российской армией.

«Маловероятно, что традиционное оружие США сможет одержать верх над военной мощью России», — высказал мнение Макгрегор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Киев развединформацией, советниками и наёмниками.

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