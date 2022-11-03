Американский полковник Макгрегор выразил сомнение в победе НАТО над российской армией

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что НАТО не сможет победить российскую армию.

Об этом пишет издание The American Conservative.

«Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования сил НАТО... против России», — говорится в статье.

Однако автор выразил сомнение в способности возглавляемой США коалиции собрать необходимые военные средства для превосходства над российской армией.

«Маловероятно, что традиционное оружие США сможет одержать верх над военной мощью России», — высказал мнение Макгрегор.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО обеспечивает Киев развединформацией, советниками и наёмниками.