Патрушев назвал простых европейцев жертвами санкционной войны против России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что главными жертвами антироссийских санкций стали граждане стран Евросоюза.

«Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и других социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству», — сказал он на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что санкции против России имеют издержки для Германии, но без экономического давления на Москву не обойтись.