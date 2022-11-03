Патрушев назвал простых европейцев жертвами санкционной войны против России
- РИА Новости
«Главными жертвами санкционной войны стали государства Евросоюза. Простые европейцы страдают от инфляции на товары первой необходимости, резкого роста цен на энергоресурсы и других социально-экономических проблем, что уже приводит к массовому недовольству», — сказал он на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что санкции против России имеют издержки для Германии, но без экономического давления на Москву не обойтись.