Посол России: Бразилия при Луле да Силве сохранит позицию неприятия антироссийских санкций
Лабецкий подчеркнул, что западные страны предпримут попытку склонить Бразилию к введению рестрикций в отношении России.
«Я убеждён, что Бразилия сохранит свою принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России», — сказал посол РИА Новости.
Лабецкий объяснил это тем, что Бразилия всегда была страной, которая проводит свою суверенную и ни от кого независящую внешнюю политику.
31 октября новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.
Ранее Лабецкий заявил, что развитие отношений России и Бразилии не зависит от того, кто победит на бразильских выборах.