Посол России: Бразилия при Луле да Силве сохранит позицию неприятия антироссийских санкций

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий выразил уверенность, что бразильские власти при новом президенте Луле да Силве продолжат выступать против односторонних антироссийских санкций.

Лабецкий подчеркнул, что западные страны предпримут попытку склонить Бразилию к введению рестрикций в отношении России.

«Я убеждён, что Бразилия сохранит свою принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России», — сказал посол РИА Новости.

Лабецкий объяснил это тем, что Бразилия всегда была страной, которая проводит свою суверенную и ни от кого независящую внешнюю политику.

31 октября новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.

Ранее Лабецкий заявил, что развитие отношений России и Бразилии не зависит от того, кто победит на бразильских выборах.