Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным выход российской агропродукции на рынки
- РИА Новости
«Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения», — приводит РИА Новости слова Эрдогана в интервью Al Haber.
Он добавил, что на первом этапе данную продукцию должны получить Сомали, Судан и Джибути.
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.
Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.
По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.