Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным выход российской агропродукции на рынки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным выход агропродукции России на рынки.

«Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения», — приводит РИА Новости слова Эрдогана в интервью Al Haber.

Он добавил, что на первом этапе данную продукцию должны получить Сомали, Судан и Джибути.

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с Россией о возобновлении работы зернового коридора.

Минобороны России подтвердило, что Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

По данным министерства, Киев дал письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора в военных целях.