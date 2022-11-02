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Заседание московского формата по Афганистану планируется на середину ноября

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Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Заседание московского формата по Афганистану планируется на середину ноября
  • РИА Новости

Он отметил, что переговоры с США показали стремление Вашингтона использовать их для продвижения целей сохранения своего доминирования.

«С учётом этого намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября», — написал Кабулов в статье для «Независимой газеты».

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США предпринимают попытки по дестабилизации ситуации в Афганистане и на приграничных с ним территориях.

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