Заседание московского формата по Афганистану планируется на середину ноября

Заседание московского формата по Афганистану запланировано на середину ноября, заявил спецпредставитель российского президента, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Он отметил, что переговоры с США показали стремление Вашингтона использовать их для продвижения целей сохранения своего доминирования.

«С учётом этого намерены сосредоточиться на работе в рамках московского формата (Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), очередное заседание которого планируется к проведению в Москве в середине ноября», — написал Кабулов в статье для «Независимой газеты».

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США предпринимают попытки по дестабилизации ситуации в Афганистане и на приграничных с ним территориях.