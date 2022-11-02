МИД России: США и Британия способствуют усилению афганского крыла ИГ

Великобритания и США способствуют усилению афганского крыла «Исламского государства»*, заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Вместе с британскими подельниками американцы всемерно способствуют усилению позиций и деструктивного потенциала афганского крыла «Исламского государства», — написал Кабулов в статье для «Независимой газеты».

По его словам, афганское крыло ИГ рассматривается США и Британией как инструмент давления на страны Центральной Азии с целью их отрыва от России.

Он отметил, что США шантажируют Кабул угрозами ударов с БПЛА, побуждая афганскую сторону дистанцироваться от России и Китая.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.

Он также рассказал о попытках Запада манипулировать гуманитарной помощью и содействием Афганистану.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане продолжает деградировать.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.