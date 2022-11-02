В Белом доме заявили о сохранении опасности нападения Ирана на Саудовскую Аравию

Опасность атак Ирана против Саудовской Аравии сохраняется, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Саудовская Аравия по-прежнему находится под угрозой нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему сил», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

По его словам, США продолжат помогать обеспечивать Саудовскую Аравию средствами самообороны.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц писала, что Саудовская Аравия передала США разведданные о «неминуемой атаке» Ирана на цели в королевстве.

По информации газеты, это привело к повышению уровня боевой готовности «американских и других» вооружённых сил на Ближнем Востоке.