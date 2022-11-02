Узнать больше

Nord Stream AG завершил сбор данных на месте повреждения первой нитки «Северного потока»

Короткая ссылка
Компания Nord Stream AG завершила сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода «Северный поток».
Nord Stream AG завершил сбор данных на месте повреждения первой нитки «Северного потока»
  • Gettyimages.ru

«По состоянию на 2 ноября 2022 года компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции», — говорится на сайте компании.

По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить