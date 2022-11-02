Обозреватель Newsweek Блейкмор: помощь США Киеву вызывает тревогу по трём аспектам

Обозреватель Алисса Блейкмор в статье для журнала Newsweek заявила, что оказываемая Соединёнными Штатами помощь Украине вызывает серьёзную тревогу по трём аспектам.

Во-первых, пишет Блейкмор, США выплачивают Киеву намного больше, чем все европейские страны.

«Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства», — отметила автор статьи.

Вторым тревожным сигналом обозреватель называет активное применение американским лидером Джо Байденом президентских полномочий на получение денежных средств, предназначенных для Украины.

По словам Блейкмор, такая ситуация устраняет обеспечивающий финансовую прозрачность элемент системы сдержек и противовесов.

Третьей причиной для тревоги обозреватель называет коррумпированность Украины.

Ранее член палаты представителей Крис Стюарт заявил, что конгресс США не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена.