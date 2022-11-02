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В МИД России заявили, что Евросоюз способен бороться только за безнаказанность США

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Единственное, за что способны бороться Европейский союз и другие союзники Соединённых Шатов, — за безнаказанность Вашингтона. Такое мнение выразил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Воронцов задался вопросом почему «борцы с безнаказанностью» в лице Евросоюза не пытаются бороться с тем, что США остались безнаказанны за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который являлся высокопоставленным должностным лицом государства-члена ООН.

«Вопрос, конечно же, риторический. Единственная борьба, на которую способны страны ЕС и другие союзники США, — это борьба за безнаказанность Вашингтона на фоне его неправомерных действий», — приводит слова дипломата ТАСС.

В январе 2020 года в США заявили, что в ходе операции в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма».

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