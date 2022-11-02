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Экс-депутат ЕП Келлер заявил, что процветание Чехии зависело от дешёвой российской энергии

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Профессор, экс-депутат Европарламента Ян Келлер выразил уверенность, что Чехия в скором времени столкнётся с глубоким экономическим и социальным кризисом, поскольку процветание страны базировалось на дешёвой энергии и доступном сырье из России.

Об этом Келлер написал в статье для Časopis argument.

По его словам, в данный момент в Чехии много компаний балансируют на грани банкротства на фоне дорогой электроэнергии.

Келлер также напомнил о росте инфляции в стране, которая может привести к падению уровня жизни в Чехии.

«Главной предпосылкой к процветанию была дешёвая энергия, доступное сырьё и выгодные коммерческие отношения», — указал обозреватель.

Всему этому, отметил Келлер, помешали введённые санкции в отношении России.

Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек ранее заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.

Министры энергетики Евросоюза намерены принять меры по борьбе с энергетическим кризисом 24 ноября на встрече в Брюсселе.

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