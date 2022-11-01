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Главе МИД ФРГ Бербок посоветовали купить карту и учебник истории на время отпуска

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Представитель российского МИД Мария Захарова порекомендовала немецкому министру иностранных дел Анналене Бербок взять отпуск и ознакомиться с картой и учебником истории после заявлений о недопустимости «усиления России и Китая в Центральной Азии».
Главе МИД ФРГ Бербок посоветовали купить карту и учебник истории на время отпуска
  • AP
  • © Michal Dyjuk

«Не допустить беспрепятственного усиления России и Китая в Центральной Азии призвала глава МИД ФРГ Бербок. Что она несёт? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — написала Захарова в Telegram.

Бербок ранее также утверждала, что требования компромиссов и переговоров с Россией нереалистичны, необходима безопасность Европы от России, а не с Россией.

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