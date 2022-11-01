В ООН заявили о ведущихся переговорах с Россией по поводу зерновой сделки

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что международная организация обсуждает с Россией приостановку участия в зерновой сделке.

«Мы находимся в контакте с представителями России на разных уровнях. В данный момент мне нечего сказать о контактах с президентом России», — цитирует его ТАСС.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Как отметил президент России Владимир Путин, беспилотники, с помощью которых намеревались ударить по кораблям Черноморского флота, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.