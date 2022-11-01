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Кремль: Россия выступает за детальное расследование атаки Киева на Севастополь

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Россия выступает за проведение детального расследования атаки Киева на инфраструктуру и корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью гуманитарного коридора, предназначенного для транспортировки украинских зерновых. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кремль: Россия выступает за детальное расследование атаки Киева на Севастополь
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях», — сказано в заявлении.

Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках «Черноморской инициативы», подчеркнули в Москве.

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.

Владимир Путин подчеркнул, что беспилотники ВСУ частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.

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