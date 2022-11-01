Кремль: Россия выступает за детальное расследование атаки Киева на Севастополь
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«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях», — сказано в заявлении.
Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках «Черноморской инициативы», подчеркнули в Москве.
Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.
Владимир Путин подчеркнул, что беспилотники ВСУ частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно.