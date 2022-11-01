Китай заявил о готовности углублять сотрудничество со странами ШОС в сфере безопасности
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Об этом он сказал в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС.
«Китай готов вместе с остальными сторонами постоянно углублять сотрудничество в правоохранительной сфере и в области безопасности, чтобы гарантировать социально-экономическое развитие каждой страны», — цитирует его агентство «Синьхуа».
Он также заявил о необходимости создания открытого типа глобальной экономики и упрощения процедур для международной торговли и инвестирования.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко призвал не позволить вбить клин между членами ШОС.