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Китай заявил о готовности углублять сотрудничество со странами ШОС в сфере безопасности

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Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай готов углублять сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере безопасности.
Китай заявил о готовности углублять сотрудничество со странами ШОС в сфере безопасности
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом он сказал в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС.

«Китай готов вместе с остальными сторонами постоянно углублять сотрудничество в правоохранительной сфере и в области безопасности, чтобы гарантировать социально-экономическое развитие каждой страны», — цитирует его агентство «Синьхуа».

Он также заявил о необходимости создания открытого типа глобальной экономики и упрощения процедур для международной торговли и инвестирования.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко призвал не позволить вбить клин между членами ШОС.

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