Глава электросетевой компании усомнился в прогнозах о «смертельном холоде» в Финляндии
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О том, что в Финляндии может произойти масштабный национальный сбой в электроэнергетике, который приведёт к возможным летальным случаям, ранее писало агентство Bloomberg.
«Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов», — сказал Руусунен.
При этом он допустил короткие отключения электроэнергии в стране.
«Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы», — заключил глава компании.
Как ранее отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, Европу ждут сложности в энергетике зимой 2024 года.
По оценкам Всемирного банка, цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.
Как заявил «Газпром», отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ.