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Глава электросетевой компании усомнился в прогнозах о «смертельном холоде» в Финляндии

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Генеральный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен в беседе с РИА Новости опроверг готовность страны к «смертям от холода» из-за энергокризиса.
Глава электросетевой компании усомнился в прогнозах о «смертельном холоде» в Финляндии
  • Gettyimages.ru
  • © Jelena Maksimova / EyeEm

О том, что в Финляндии может произойти масштабный национальный сбой в электроэнергетике, который приведёт к возможным летальным случаям, ранее писало агентство Bloomberg.

«Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов», — сказал Руусунен.

При этом он допустил короткие отключения электроэнергии в стране.

«Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы», — заключил глава компании.

Как ранее отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, Европу ждут сложности в энергетике зимой 2024 года.

По оценкам Всемирного банка, цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.

Как заявил «Газпром», отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ.

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