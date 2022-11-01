Узнать больше

МИД: Россия требует от Киева гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Киев должен дать гарантии неиспользования зернового коридора в Чёрном море в военных целях.
МИД: Россия требует от Киева гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях
  • globallookpress.com

Об этом Вершинин заявил в ходе встречи с послом Турции в России Мехметом Самсаром. Его слова приводит МИД России.

Как отметили в министерстве, Вершинин подчеркнул, что Киев должен предоставить гарантии того, что он не будет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром приостановку Россией реализации соглашений о вывозе сельхозпродукции из украинских портов.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотных аппаратов атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с этой атакой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить