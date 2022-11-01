МИД: Россия требует от Киева гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Киев должен дать гарантии неиспользования зернового коридора в Чёрном море в военных целях.

Об этом Вершинин заявил в ходе встречи с послом Турции в России Мехметом Самсаром. Его слова приводит МИД России.

Как отметили в министерстве, Вершинин подчеркнул, что Киев должен предоставить гарантии того, что он не будет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром приостановку Россией реализации соглашений о вывозе сельхозпродукции из украинских портов.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотных аппаратов атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с этой атакой.