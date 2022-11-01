МИД: Россия требует от Киева гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях
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Об этом Вершинин заявил в ходе встречи с послом Турции в России Мехметом Самсаром. Его слова приводит МИД России.
Как отметили в министерстве, Вершинин подчеркнул, что Киев должен предоставить гарантии того, что он не будет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром приостановку Россией реализации соглашений о вывозе сельхозпродукции из украинских портов.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотных аппаратов атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с этой атакой.