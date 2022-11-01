Новак надеется на подписание «Газпромом» и Ираном соглашений о проектах к концу ноября

Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на подписание российской компанией «Газпром» и Ираном соглашений о конкретных проектах в нефтегазовой сфере к концу ноября.

«Газпром» тоже в ближайшее время выйдет на конкретные согласования технико-экономических параметров, поскольку летом был меморандум подписан, а сейчас делегация работает по конкретным ТЭО конкретных проектов. Надеюсь, что к концу ноября уже будут подписаны соглашения и контракты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Иран собирается закупать у России 9 млн куб. м газа для собственных нужд и своповых поставок в другие страны в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией.