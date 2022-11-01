Узнать больше

Новак надеется на подписание «Газпромом» и Ираном соглашений о проектах к концу ноября

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на подписание российской компанией «Газпром» и Ираном соглашений о конкретных проектах в нефтегазовой сфере к концу ноября.
Новак надеется на подписание «Газпромом» и Ираном соглашений о проектах к концу ноября
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Energy Russia

«Газпром» тоже в ближайшее время выйдет на конкретные согласования технико-экономических параметров, поскольку летом был меморандум подписан, а сейчас делегация работает по конкретным ТЭО конкретных проектов. Надеюсь, что к концу ноября уже будут подписаны соглашения и контракты», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Иран собирается закупать у России 9 млн куб. м газа для собственных нужд и своповых поставок в другие страны в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить