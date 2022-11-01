FT: оператор потребовал от страховщиков $700 млн за переданные в лизинг России самолёты

Компания Carlyle Aviation Partners, предоставляющая в аренду самолёты, подала иск против ряда страховщиков, которые отказались компенсировать ей потери из-за невозможности вернуть переданные российским перевозчикам в лизинг воздушные суда.

Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что Carlyle требует более чем от 30 страховых компаний возместить убытки на сумму более $700 млн.

Как предполагает оператор, со стороны страховщиков наблюдаются вопиющие нарушения обязательств, передаёт ТАСС.

Carlyle сообщила, что уведомляла страховщиков об убытках, но они не покрыли их.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных правилах исполнения обязательств российских авиакомпаний и организаций перед иностранными компаниями.