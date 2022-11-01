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Премьер Саксонии высказался о возможном будущем сотрудничестве с Россией

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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер завил, что утверждения некоторых немецких политиков о том, что никогда больше не будет сотрудничества с Россией, в том числе в газовой сфере, являются ошибкой.
Премьер Саксонии высказался о возможном будущем сотрудничестве с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал N-TV.

Как он отметил, после завершения Россией спецоперации на Украине Германии нужно «иметь перспективу». Вместе с этим он добавил, что это не произойдёт «за ночь».

«На мой взгляд, это будет ответом на высказывания о том, что «больше никогда, ни в коем случае», «ни при каких обстоятельствах» отношений с Россией. Я считаю, что это идёт вразрез с историей, геополитически ошибочно», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество.

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