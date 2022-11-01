Премьер Саксонии высказался о возможном будущем сотрудничестве с Россией
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Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал N-TV.
Как он отметил, после завершения Россией спецоперации на Украине Германии нужно «иметь перспективу». Вместе с этим он добавил, что это не произойдёт «за ночь».
«На мой взгляд, это будет ответом на высказывания о том, что «больше никогда, ни в коем случае», «ни при каких обстоятельствах» отношений с Россией. Я считаю, что это идёт вразрез с историей, геополитически ошибочно», — цитирует его ТАСС.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем смогут возобновить сотрудничество.