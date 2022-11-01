Замглавы МИД Британии заявил, что Лондон помогает Киеву бороться с кибератаками

В МИД Великобритании заявили, что Лондон помогает Киеву бороться с кибератаками, которые якобы проводит российская сторона.

Как сообщает Sky News, с таким заявлением выступил замглавы МИД королевства Лео Дохерти.

По его словам, в Британии усилили собственную киберзащиту. Он добавил, что Лондон «был рад» поделиться своим опытом с «украинскими союзниками».

Также Дохерти заявил, что Британия с первых дней спецоперации России на Украине начала помогать Киеву отражать кибератаки, а также передала украинской стороне специализированную технику и программное обеспечение.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.