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Замглавы МИД Британии заявил, что Лондон помогает Киеву бороться с кибератаками

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В МИД Великобритании заявили, что Лондон помогает Киеву бороться с кибератаками, которые якобы проводит российская сторона.
Замглавы МИД Британии заявил, что Лондон помогает Киеву бороться с кибератаками
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Baker

Как сообщает Sky News, с таким заявлением выступил замглавы МИД королевства Лео Дохерти.

По его словам, в Британии усилили собственную киберзащиту. Он добавил, что Лондон «был рад» поделиться своим опытом с «украинскими союзниками».

Также Дохерти заявил, что Британия с первых дней спецоперации России на Украине начала помогать Киеву отражать кибератаки, а также передала украинской стороне специализированную технику и программное обеспечение. 

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что количество атак на российскую информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза.

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