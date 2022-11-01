Anadolu: дорожную карту по газовому хабу в Турции составят до конца года

Дорожная карта по созданию газового хаба на территории Турции будет определена до конца года.

По данным агентства, Турция прилагает усилия для того, чтобы стать международным центром по торговле природным газом.

В статье говорится, что после того, как российская сторона предложила создать газовый хаб в Турции для экспорта ресурсов на внешние рынки, «было объявлено, что до конца года будет составлена дорожная карта этих работ».

Ранее российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

Позже министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.