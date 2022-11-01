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Anadolu: дорожную карту по газовому хабу в Турции составят до конца года

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Дорожная карта по созданию газового хаба на территории Турции будет определена до конца года.
Anadolu: дорожную карту по газовому хабу в Турции составят до конца года
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

По данным агентства, Турция прилагает усилия для того, чтобы стать международным центром по торговле природным газом.

В статье говорится, что после того, как российская сторона предложила создать газовый хаб в Турции для экспорта ресурсов на внешние рынки, «было объявлено, что до конца года будет составлена дорожная карта этих работ».

Ранее российский президент Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, переместив утраченный из-за ЧП на «Северных потоках» объём газа в регион Чёрного моря.

Позже министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что турецкая сторона начала выполнять свою часть работы по договорённости с Россией о газовом хабе.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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