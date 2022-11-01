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Causeur: санкции против России нанесли ущерб европейской экономике

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Антироссийские санкции нанесли ущерб европейской экономике, заявил историк Жиль Миаэли в статье для французского издания Causeur.
Causeur: санкции против России нанесли ущерб европейской экономике
  • AP
  • © Manu Fernandez

По его словам, санкции в основном дали обратный эффект, а ограничение на импорт российской нефти сделает цены на топливо неподъёмными для Евросоюза.

«В конце концов, если такое было возможно, почему мы не установили такой потолок много лет назад, чтобы снизить цены на нефть и разоружить ОПЕК?» — отметил Миаэли.

Он подчеркнул, что одной из задач властей ЕС является недопущение катастрофического роста цен на нефть из-за санкций на покупку нефти из России.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет ограничений против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

Как отмечало австралийское издание The Conversation, проводимая западными странами политика антироссийских санкций не снижает, а только повышает доходы России.

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