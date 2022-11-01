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ЦТАК: МИД КНДР обвинил США в провокациях и подготовке сценария ядерной войны с Пхеньяном

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МИД КНДР обвинил Южную Корею и США в подготовке к ядерной войне с Северной Кореей.
ЦТАК: МИД КНДР обвинил США в провокациях и подготовке сценария ядерной войны с Пхеньяном
  • AP
  • © Jon Chol Jin

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Из-за непрерывных безрассудных военных действий США и Южной Кореи ситуация на Корейском полуострове и вокруг него снова вступила в серьёзную фазу конфронтации», — говорится в заявлении МИД.

В министерстве отметили, что «все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны США против КНДР вступил в завершающую стадию».

«Мы готовы сделать все необходимые шаги для защиты суверенитета государства, безопасности народа и территориальной целостности от внешних военных угроз», — заявили в МИД КНДР.

Ранее директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев отметил, что ситуация вокруг Корейского полуострова продолжает деградировать.

Президент России Владимир Путин заявил, что «ядерная проблема» на Корейском полуострове связана с нежеланием разговаривать, с хамским отношением к интересам КНДР.

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