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РВИО: в ответ на требования репараций Россия может выставить к Польше больший счёт

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В ответ на требования репараций Россия теоретически может выставить ответный обоснованный и многократно больший счёт за реальные преступления польской стороны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
РВИО: в ответ на требования репараций Россия может выставить к Польше больший счёт
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

«Раз Варшава планирует провести какие-то расчёты, то давайте посмотрим возможный объём теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими», — заявил Мягков, его слова приводит РИА Новости.

Он назвал намерения польских властей «абсолютно несостоятельными в юридическом плане».

Ранее в МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом».

3 октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.

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