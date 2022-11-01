РВИО: в ответ на требования репараций Россия может выставить к Польше больший счёт
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«Раз Варшава планирует провести какие-то расчёты, то давайте посмотрим возможный объём теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими», — заявил Мягков, его слова приводит РИА Новости.
Он назвал намерения польских властей «абсолютно несостоятельными в юридическом плане».
Ранее в МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом».
3 октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.