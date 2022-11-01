РВИО: в ответ на требования репараций Россия может выставить к Польше больший счёт

В ответ на требования репараций Россия теоретически может выставить ответный обоснованный и многократно больший счёт за реальные преступления польской стороны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Раз Варшава планирует провести какие-то расчёты, то давайте посмотрим возможный объём теоретических встречных претензий Польше. И, поверьте, они окажутся во много раз большими», — заявил Мягков, его слова приводит РИА Новости.

Он назвал намерения польских властей «абсолютно несостоятельными в юридическом плане».

Ранее в МИД Польши заявили о планах составить отчёт об ущербе, «причинённом Советским Союзом».

3 октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом.