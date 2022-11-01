«Ъ»: Власти ФРГ выделят €91 млрд на поддержку потребителей газа

Власти Германии намереваются 2 ноября одобрить предложения по введению потолка цен на газ и выделению субсидий на сумму €91 млрд для поддержки немецких потребителей, сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что данная мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% нужного им газа.

Промышленность сможет приобретать до 70%.

Расходы по обеспечению потолка цен возложит на себя государство.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.