«Ъ»: Власти ФРГ выделят €91 млрд на поддержку потребителей газа
Отмечается, что данная мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80% нужного им газа.
Промышленность сможет приобретать до 70%.
Расходы по обеспечению потолка цен возложит на себя государство.
Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.