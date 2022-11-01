Politico: лоббист Вайдич заявил о страхе Украины потерять финансирование от США

Украинское правительство опасается потерять финансовую поддержку США в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс, заявил лоббист Дэниел Вайдич.

По его словам, власти Украины считают, что военная помощь при победе республиканцев сохранится, но финансовая поддержка находится под вопросом.

«В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — сказал Вайдич изданию Politico.

В материале отмечается, что в Киеве опасаются осложения диалога с США при победе республиканцев.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь.