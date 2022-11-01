Украинские общественные организации призвали Швецию увеличить объём пособия беженцам

Участники украинских общественных организаций в Швеции потребовали у правительства увеличить объём пособия для беженцев.

Своё обращение они опубликовали в газете Expressen.

Согласно мнению активистов, пособие в 71 крону (около 400 руб.) в день недостаточно велико.

Также беженцы испытывают проблемы с трудоустройством.

Общественные организации выступили с предложением предоставить беженцам возможность изучать шведский язык и увеличить размер пособия.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.

Позже стало известно, что в Великобритании постепенно сворачивается программа «Дома для Украины», предназначенная для украинских беженцев.