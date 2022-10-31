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Сторонники Болсонару блокируют дороги в 18 штатах Бразилии

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Сторонники проигравшего на выборах президента Бразилии Жаира Болсонару блокируют дороги в 18 штатах страны.
Сторонники Болсонару блокируют дороги в 18 штатах Бразилии
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Silvia Machado

Об этом сообщает портал G1.

«Группы водителей грузовиков, сторонников Болсонару, перекрывают шоссе по крайней мере в 18 штатах после победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы над Жаиром Болсонару на выборах президента республики», — говорится в материале.

По данным СМИ, более 100 протестных акций проходят на дорогах штатов Баия, Эспириту-Санту, Гояс, Минас-Жерайс, Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул и др. Протестующие пропускают лишь некоторые легковые автомобили и экстренные службы.

Ранее профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что по итогам прошедших выборов новым лидером Бразилии становится Лула да Силва.

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