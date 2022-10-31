Песков назвал чушью заявление украинской разведки о «двойниках Путина»
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Ранее Буданов в интервью британской газете Daily Mail сообщил, что Путин якобы использует трёх двойников, которые сделали пластические операции.
«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — приводит ТАСС слова Пескова.
В декабре Песков в интервью RTVI рассказал о реакции Путина на теорию о его «двойниках».
По словам пресс-секретаря президента, российский лидер «улыбается и смеётся», когда речь идёт об этом.