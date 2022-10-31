Песков назвал чушью заявление украинской разведки о «двойниках Путина»

Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы использовании президентом России Владимиром Путиным двойников являются чушью. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Буданов в интервью британской газете Daily Mail сообщил, что Путин якобы использует трёх двойников, которые сделали пластические операции.

«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — приводит ТАСС слова Пескова.

В декабре Песков в интервью RTVI рассказал о реакции Путина на теорию о его «двойниках».

По словам пресс-секретаря президента, российский лидер «улыбается и смеётся», когда речь идёт об этом.