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Песков назвал чушью заявление украинской разведки о «двойниках Путина»

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Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о якобы использовании президентом России Владимиром Путиным двойников являются чушью. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал чушью заявление украинской разведки о «двойниках Путина»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Ранее Буданов в интервью британской газете Daily Mail сообщил, что Путин якобы использует трёх двойников, которые сделали пластические операции.

«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — приводит ТАСС слова Пескова.

В декабре Песков в интервью RTVI рассказал о реакции Путина на теорию о его «двойниках».

По словам пресс-секретаря президента, российский лидер «улыбается и смеётся», когда речь идёт об этом.

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