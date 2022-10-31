Небензя: Россия удивлена, что ООН не осудила использование зерновой сделки ВСУ для теракта
- AP
- © Craig Ruttle
«Нас удивляет, что руководство ООН не только не осудило, но даже не выразило озабоченности в связи с террористическими атаками под прикрытием гуманитарного коридора», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.
Он добавил, что Секретариат ООН сначала «оперативно переквалифицировал зерновую сделку из гуманитарной в коммерческую», а теперь закрывает глаза на её использование в военных целях.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.