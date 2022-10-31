Небензя: Россия удивлена, что ООН не осудила использование зерновой сделки ВСУ для теракта

Россия удивлена тем, что ООН не просто не осудила террористическую атаку ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе, но даже не выразила озабоченности из-за использования гуманитарного коридора для этого, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

«Нас удивляет, что руководство ООН не только не осудило, но даже не выразило озабоченности в связи с террористическими атаками под прикрытием гуманитарного коридора», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что Секретариат ООН сначала «оперативно переквалифицировал зерновую сделку из гуманитарной в коммерческую», а теперь закрывает глаза на её использование в военных целях.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.