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Небензя: Россия не может допустить прохождения судов без досмотра через Чёрное море

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Россия не может допустить беспрепятственного прохождения судов без досмотра через Чёрное море и примет собственные меры по контролю пропущенных без её согласия сухогрузов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия не может допустить прохождения судов без досмотра через Чёрное море
  • AP
  • © Khalil Hamra

По его словам, Россия отмечает факты злоупотребления гуманитарным коридором. Кроме того, Чёрное море остаётся зоной боевых действий.

«Мы не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — приводит ТАСС заявление Небензи.

Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова рассматривать с привлечением заинтересованных сторон все доказательства возможного использования зерновой сделки в военных целях.

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