Небензя: Россия не может допустить прохождения судов без досмотра через Чёрное море

Россия не может допустить беспрепятственного прохождения судов без досмотра через Чёрное море и примет собственные меры по контролю пропущенных без её согласия сухогрузов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия отмечает факты злоупотребления гуманитарным коридором. Кроме того, Чёрное море остаётся зоной боевых действий.

«Мы не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — приводит ТАСС заявление Небензи.

Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова рассматривать с привлечением заинтересованных сторон все доказательства возможного использования зерновой сделки в военных целях.