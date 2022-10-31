Небензя: Россия не может допустить прохождения судов без досмотра через Чёрное море
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По его словам, Россия отмечает факты злоупотребления гуманитарным коридором. Кроме того, Чёрное море остаётся зоной боевых действий.
«Мы не можем допустить беспрепятственного прохождения судов без нашего досмотра и будем вынуждены принять самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», — приводит ТАСС заявление Небензи.
Ранее заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация готова рассматривать с привлечением заинтересованных сторон все доказательства возможного использования зерновой сделки в военных целях.