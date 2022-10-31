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В МИД России пообещали ответ на высылку российского дипломата из Молдавии

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Москва ответит на решение Кишинёва признать сотрудника посольства России персоной нон грата. Об этом сообщили в российском МИД.
В МИД России пообещали ответ на высылку российского дипломата из Молдавии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.

В своём заявлении Кишинёв заявил о «недопустимости ракетных ударов по соседней стране».

31 октября в МВД Молдавии рассказали, что на территорию страны упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.

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