В МИД России пообещали ответ на высылку российского дипломата из Молдавии
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«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.
В своём заявлении Кишинёв заявил о «недопустимости ракетных ударов по соседней стране».
31 октября в МВД Молдавии рассказали, что на территорию страны упала ракета, сбитая украинской системой противовоздушной обороны.