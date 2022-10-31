Шойгу провёл переговоры по телефону с главой Минобороны Турции

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы приостановки Россией реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.