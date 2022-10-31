Шойгу провёл переговоры по телефону с главой Минобороны Турции
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что стороны обсудили вопросы приостановки Россией реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.