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В США пригрозили Ирану войной в случае отсутствия ядерной сделки

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Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что Соединённые Штаты рассмотрят вариант применения военной силы против Ирана, если переговоры по восстановлению ядерной сделки с ним не сработают.
В США пригрозили Ирану войной в случае отсутствия ядерной сделки
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Есть и другие инструменты, санкционное давление. И да, президент заявил, что если все остальные средства не сработают, то в качестве крайней меры он бы совершенно ясно рассматривал военный вариант действий», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском фонде Карнеги.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что американская армия помогает вести Вашингтону свою дипломатию в мире.

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