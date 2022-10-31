В США пригрозили Ирану войной в случае отсутствия ядерной сделки

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что Соединённые Штаты рассмотрят вариант применения военной силы против Ирана, если переговоры по восстановлению ядерной сделки с ним не сработают.

«Есть и другие инструменты, санкционное давление. И да, президент заявил, что если все остальные средства не сработают, то в качестве крайней меры он бы совершенно ясно рассматривал военный вариант действий», — цитирует его ТАСС.

Об этом он сказал, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском фонде Карнеги.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что американская армия помогает вести Вашингтону свою дипломатию в мире.