В США пригрозили Ирану войной в случае отсутствия ядерной сделки
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«Есть и другие инструменты, санкционное давление. И да, президент заявил, что если все остальные средства не сработают, то в качестве крайней меры он бы совершенно ясно рассматривал военный вариант действий», — цитирует его ТАСС.
Об этом он сказал, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском фонде Карнеги.
Ранее президент США Джо Байден на встрече с руководством Пентагона заявил, что американская армия помогает вести Вашингтону свою дипломатию в мире.