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FAZ: Швейцария запретила ФРГ передавать Украине произведённые своей компанией боеприпасы

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Швейцария не позволяет Германии передавать Украине зенитные боеприпасы швейцарского производства, пишет Frankfurter Allgemeine. Газета отмечает, что 14 октября Киев сообщил, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы для немецкой ЗСУ Gepard.
FAZ: Швейцария запретила ФРГ передавать Украине произведённые своей компанией боеприпасы
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

При этом бундесвер располагает определённым запасом боеприпасов для Gepard на складах и Министерство обороны ФРГ выразило готовность передать их Украине, однако сложность состоит в том, что остающиеся на складах снаряды были произведены швейцарской оружейной компанией Oerlicon-Buhrle.

«Германия обязалась не поставлять эти боеприпасы третьим странам без согласия швейцарской стороны: между тем Швейцария запрещает экспорт швейцарского оружия на Украину ввиду своего нейтрального статуса», — приводит текст статьи ИноТВ.

Председатель Ассоциации бундесвера полковник Андре Вюстнер ранее заявил, что оружие из Германии на Украину передаётся из армейских запасов без возможности восполнения.

Вместе с этим новый посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.

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