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В Иране обратили внимание на молчание Евросоюза после теракта в Ширазе

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Евросоюз решил пропустить мимо ушей теракт в иранском Ширазе, в результате которого погибли 13 человек, заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.
В Иране обратили внимание на молчание Евросоюза после теракта в Ширазе
  • AP
  • © Iranian Foreign Ministry

«Те, кто называют себя жителями сада, а других — обитателями джунглей, прикусили язык и забыли о защите прав женщин, прав человека и прав детей, и выступают с двусмысленными и лживыми заявлениями, проходя мимо этого преступления. Они разжигают насилие и беспорядки, создают почву для таких терактов», — цитирует дипломата ТАСС.

По последним данным, по делу о нападении на мавзолей в Ширазе арестованы шесть подозреваемых.

Теракт произошёл 26 октября. Двое террористов были задержаны.

Число погибших в результате нападения возросло до 13.

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