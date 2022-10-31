В Иране обратили внимание на молчание Евросоюза после теракта в Ширазе

Евросоюз решил пропустить мимо ушей теракт в иранском Ширазе, в результате которого погибли 13 человек, заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«Те, кто называют себя жителями сада, а других — обитателями джунглей, прикусили язык и забыли о защите прав женщин, прав человека и прав детей, и выступают с двусмысленными и лживыми заявлениями, проходя мимо этого преступления. Они разжигают насилие и беспорядки, создают почву для таких терактов», — цитирует дипломата ТАСС.

По последним данным, по делу о нападении на мавзолей в Ширазе арестованы шесть подозреваемых.

Теракт произошёл 26 октября. Двое террористов были задержаны.

Число погибших в результате нападения возросло до 13.